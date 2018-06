Washington (AFP) Die Verbreitung von tragbaren Boden-Luft-Raketen in den Konfliktgebieten im Nahen Osten und in Nordafrika stellt einer Studie zufolge eine wachsende Gefahr für die zivile Luftfahrt dar. Die sogenannten Manpads stammen nicht selten aus geplünderten Waffenlagern in Libyen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des in Genf ansässigen Forschungszentrums Small Arms Survey. Das Risiko sei groß, dass die geschmuggelten Waffen in die Hände der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) und anderer Extremistengruppen fallen.

