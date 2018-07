Los Angeles (AFP) Rund zehn Monate nach dem Tod des jungen Schwarzen Ezell Ford in Los Angeles hat ein Aufsichtsgremium der Polizei Fehler der an dem Einsatz beteiligten Beamten eingeräumt. Die beiden Polizisten hätten in mehreren Punkten nicht den Einsatzregeln entsprechend gehandelt, erklärte der Kommissionsvorsitzende Steve Soboroff am Dienstag (Ortszeit). Insbesondere habe einer der Beamten beim Gebrauch seiner Schusswaffe gegen die Richtlinien verstoßen. Nähere Angaben dazu machte Soboroff nicht. Polizeichef Charlie Beck soll nun über mögliche Sanktionen entscheiden. Auch die Staatsanwaltschaft soll den Fall sowie mögliche Konsequenzen prüfen.

