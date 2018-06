San Francisco (AFP) Ein US-Start-up, das Kochboxen mit Rezepten und den dazugehörigen Zutaten an seine Kunden verschickt, hat bei Investoren 135 Millionen Dollar (120 Millionen Euro) eingesammelt. Das Unternehmen Blue Apron wird damit nun mit zwei Milliarden Dollar bewertet, wie das Start-up am Dienstag mitteilte. Mit dem Geld solle das Netzwerk an Bauernhöfen und Lieferanten sowie der Vertrieb gestärkt werden.

