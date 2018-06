Washington (AFP) Die jüngsten militärischen Erfolge der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) setzen die USA unter Druck: Washington erwägt nun die Entsendung weiterer Militärausbilder in den Irak. Künftig sollten mehr Iraker ausgebildet werden, erklärte Armee-Sprecher Steven Warren am Dienstag in Washington. Aus Regierungskreisen verlautete, die Entsendung hunderter weiterer US-Ausbilder werde geprüft. Der IS hatte im Mai die bedeutende irakische Stadt Ramadi erobert.

