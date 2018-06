Berlin (dpa) - Telefonieren und Simsen sind laut einer Umfrage die größten Ablenkungen für Autofahrer. Fast die Hälfte der befragten Fahrer gab an, sie seien schon einmal durch Telefonate während der Fahrt unkonzentriert gewesen. Fast genauso viele Lenker simsten oder schrieben eine E-Mail am Steuer und waren dadurch abgelenkt. Das ergab eine Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut Yougov. Insgesamt sagte fast die Hälfte der Fahrer, sie seien durch verschiedenste Störungen schon einmal in eine brenzlige Situation geraten.

