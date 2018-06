Baku (AFP) In Aserbaidschan sind kurz vor Beginn der erstmals ausgetragenen Europaspiele drei österreichische Synchronschwimmerinnen bei einem Verkehrsunfall im Athletendorf verletzt worden. Ein Shuttlebus fuhr in dem Quartier in der Hauptstadt Baku in die auf dem Gehsteig laufende Gruppe hinein und verletzte eine Sportlerin dabei schwer, teilte das Österreichische Olympische Komitee (ÖOK) am Donnerstag mit. Die 15-jährige Vanessa Sahinovic habe demnach mehrere Knochenbrüche erlitten, während ihre Teamkolleginnen weniger schwer verletzt wurden.

