Berlin (dpa) - In Berlin startet die Kultusministerkonferenz zu ihrer Sommersitzung und hat zunächst besonders begabte Schüler im Blick. Diese leistungsstarken Schüler sollen frühzeitige und bessere Förderung erhalten, heißt es in einem Papier, das zur Abstimmung steht. Außerdem behandelt die KMK bis morgen auch das Thema Abitur. So soll ein Pool von Abiturprüfungsaufgaben ab 2017 entwickelt und danach von möglichst allen Bundesländern genutzt werden.

