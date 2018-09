São Paulo (AFP) Die brasilianische Polizei hat elf mutmaßliche Mitglieder eines international operierenden Geldwäscher-Rings festgenommen. Die Bundespolizei des Landes teilte am Donnerstag mit, die Bande habe unter anderem durch erfundene Handelsgeschäfte in Venezuela in drei Jahren bis zu drei Milliarden brasilianische Real (knapp 890 Millionen Euro) gewaschen. Die Ermittler führten dabei Razzien in den Bundesstaaten São Paulo, Rio de Janeiro und Paraná durch.

