Peking (AFP) Am zweiten Tag ihres Besuchs in China ist die myanmarische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi von Staatschef Xi Jinping empfangen worden. Beide seien am Donnerstag in der Großen Halle des Volkes in der Hauptstadt Peking zusammengekommen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Weitere Details wurden nicht genannt. Suu Kyi hält sich seit Mittwoch zu ihrem ersten Besuch in China auf. Die 69-jährige Friedensnobelpreisträgerin wird von einer Delegation ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) begleitet.

