Mountain View (dpa) - Google hat sein nächstes Langzeit-Projekt vorgestellt: Die neue Firma Sidewalk Labs soll das Leben in den Städten mit Innovationen verbessern.

Es solle unter anderem darum gehen, den Verkehr effizienter zu machen, Energieverbrauch und Lebenshaltungskosten zu senken oder die Stadtverwaltung zu verbessern, hieß es.

Geführt wird Sidewalk Labs von Dan Doctoroff, der einst als New Yorker Vize-Bürgermeister für wirtschaftliche Entwicklung zuständig war, wie Google-Chef Larry Page in der Nacht ankündigte. Doctoroff ist auch ein früherer Chef des Finanzdienstes Bloomberg. Sidewalk Labs wird in New York angesiedelt sein.

Google entwickelt bereits mehrere kostspielige Zukunfts-Projekte wie selbstfahrende Autos oder Ballons und Drohnen zur Internet-Versorgung aus der Luft.

