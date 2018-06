Paris (AFP) Familienangehörige der Opfer des Germanwings-Absturzes sind am Donnerstag in Paris mit dem Staatsanwalt von Marseille, Brice Robin, zusammengetroffen. Unter den Anwesenden waren nur wenige Deutsche, wie Anwalt Peter Kortas mitteilte, der zusammen mit seinem Kollegen Elmar Giemulla deutsche Opfer vertritt. Dies hänge wohl mit der Rückführung der sterblichen Überreste der Opfer nach Deutschland zusammen. Der Staatsanwalt wollte später am Nachmittag eine Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen geben.

