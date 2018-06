Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag auf die Revisionen von drei beklagten Eltern geprüft, unter welchen Voraussetzungen sie Schadenersatz für illegale Musikdownloads über ihre Computer leisten müssen. Die Beklagten forderten unter anderem eine strengere Beweislast für die Musikindustrie und bezeichneten das Verfahren zur Feststellung ihrer jeweiligen IP-Adressen als fehlerhaft. In der Verhandlung deutete sich allerdings an, dass sie auf Forderungen in Höhe von bis zu 6454 Euro sitzen bleiben dürften. Wann das Urteil ergeht, blieb zunächst offen.

