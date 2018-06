Bonn (AFP) Bis Ende Oktober soll ein Entwurf für das bindende Klimaschutzabkommen fertig sein, das im Dezember auf der UN-Klimakonferenz in Paris beschlossen werden soll. "Sie werden bis Ende Oktober ein Vorprojekt des Pakets haben", sagten die beiden Ko-Vorsitzenden eines Vorbereitungstreffens in Bonn, Ahmed Djoghlaf und Daniel Reifsnyder, zum Abschluss der Tagung am Donnerstag.

