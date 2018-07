Duisburg (AFP) Fünf Jahre nach der Katastrophe bei der Duisburger Loveparade mit 21 Toten befasst sich am 1. September erstmals ein Gericht mit der Tragödie. Das Duisburger Landgericht verhandelt an diesem Tag über die erste von insgesamt 19 Zivilklagen von Betroffenen auf Schmerzensgeld und Schadenersatz, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Ein Termin für den möglichen Strafprozess um das tödliche Gedränge bei der Loveparade in der Ruhrgebietsstadt ist hingegen noch nicht in Sicht.

