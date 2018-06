Berlin (AFP) Wer sich erst zwei Jahre nach dem Schulabschluss auf einen Ausbildungsplatz bewirbt und sich in der Zwischenzeit weiterqualifiziert hat, hat einer neuen Untersuchung zufolge gute Chancen. Junge Leute, die nach dem Abschluss an einer Berufsvorbereitung teilgenommen haben, hätten bessere Aussichten auf einen Ausbildungsplatz als Bewerber, die direkt nach dem Schulabschluss auf die Suche gehen, erklärte das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) am Donnerstag.

