Brüssel (AFP) In der Griechenlandkrise hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Fortschritte in den Verhandlungen angemahnt. "Die Menschen werden langsam ungeduldig", sagte Juncker am Donnerstag am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels in Brüssel vor einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. Auch er teile diese Ungeduld. "Die Kuh muss vom Eis, aber sie rutscht dauernd aus", sagte Juncker. "Wir versuchen, sie heute wieder anzuschieben."

