Brüssel (AFP) Eine Einigung auf die neuen europäischen Fluggastrechte ist nach einem Ministertreffen am Donnerstag in Luxemburg weiterhin nicht in Sicht. "Weitere Arbeiten sind erforderlich", kündigte der lettische EU-Ratsvorsitz beim Treffen der Verkehrsminister und ihrer Vertreter aus den 28 Mitgliedstaaten an. EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc bat die Minister dabei "inständig, die bestehenden Meinungsverschiedenheiten zu überwinden".

