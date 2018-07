Berlin (AFP) Jeder fünfte Leiharbeiter in Deutschland hat im vergangenen Jahr im Bereich Verkehr und Logistik gearbeitet. Von den insgesamt 882.000 Leiharbeitern arbeiteten Ende Juni 2014 rund 177.000 in diesen Berufsgruppen, wie aus einer AFP am Donnerstag vorliegenden Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Politikers Klaus Ernst hervorgeht. Die zweithöchste Zahl an Leiharbeitern wurde demnach mit rund 145.000 in der Metallindustrie gezählt. Die Berufsgruppen Metallerzeugung und -bearbeitung sowie Metallbau machten 16 Prozent aller Leiharbeiter aus.

