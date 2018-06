New York (AFP) Musikalben sollen ab dem 10. Juli weltweit größtenteils nur noch freitags erscheinen. Labels, Handel, Künstler und andere Beteiligte hätten sich auf dieses Datum für den Start des Vertriebs an Freitagen verständigt, teilte der Verband der Musikindustrie IFPI am Donnerstag mit. Der Verband hatte eine entsprechende Einigung bereits im Februar verkündet, damals aber erklärt, dass alle Beteiligten Zeit bräuchten, sich auf die Umstellung vorzubereiten. Der einheitliche Erscheinungstag gilt für alle Formate - CDs, Platten, digitale Downloads und Streaming.

