Berlin (AFP) Eines neues Bündnis aus 16 Organisationen ruft zum Widerstand gegen die geplanten Freihandelsabkommen der EU mit den USA (TTIP) und Kanada (Ceta) auf. Unter dem Motto "TTIP und Ceta stoppen – Für einen gerechten Welthandel" rief das Bündnis am Donnerstag zu einer Großdemonstration am 10. Oktober in Berlin auf. Neben Nichtregierungsorganisationen wie Foodwatch, Greenpeace oder Attac gehören dem Bündnis auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Paritätische Gesamtverband an.

