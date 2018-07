Berlin (AFP) Tausende Jugendliche werden einer neuen Studie zufolge komplett abgehängt, weil sie weder in Schule, Ausbildung oder Beruf sind noch dauerhaft Sozialleistungen beziehen. Schätzungen zufolge zählten rund 20.000 jungen Menschen zu diesen "entkoppelten Jugendlichen", wie eine von der Vodafone-Stiftung am Donnerstag in Berlin vorgestellte Studie des Deutschen Jugendinstituts ergab. Die Betroffenen litten demnach unter zunehmenden seelischen und psychosozialen Störungen.

