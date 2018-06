Berlin (AFP) Am unbefristeten Streik bei der Deutschen Post haben am Donnerstag laut der Gewerkschaft Verdi erneut mehr Beschäftigte teilgenommen. Es seien weitere 1500 Zusteller in den Ausstand getreten, sodass sich nun insgesamt 16.000 Post-Mitarbeiter beteiligten, teilte Verdi mit. Der in den Briefverteilzentren begonnene Streik werde schrittweise auf die Paketzustellung in Ballungsräumen und die sogenannte Verbundzustellung von Briefen und Paketen auf dem Land ausgeweitet.

