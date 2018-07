Köln (SID) - Die 1:2-Niederlage von Fußball-Weltmeister Deutschland am Mittwochabend gegen die von Jürgen Klinsmann betreuten USA verfolgten in der Live-Übertragung der ARD 9,41 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 32,8 Prozent.

Den Sportschau-Club ab 23.00 Uhr mit der Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal verfolgten im Ersten noch 3,56 Millionen (MA: 23,0). Am Samstag (20.45 Uhr/RTL) spielt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der EM-Qualifikation in Faro/Portugal gegen den Fußball-Zwerg Gibraltar.

Den 2:0-Erfolg in der EM-Quali am 29. März in Georgien, den letzten Auftritt in der Ausscheidung für die EURO 2016 in Frankreich, hatten im Schnitt 11,6 Millionen (MA: 38,7) bei RTL verfolgt.