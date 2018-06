Santiago de Chile (SID) - Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat auf die Verletzung von Außenverteidiger Danilo reagiert und Dani Alves vom Champions-League-Sieger FC Barcelona für die Copa América nachnominiert. Das gab der brasilianische Verband CBF am Donnerstag bekannt.

Danilo muss für das Turnier in Chile (bis 4. Juli) wegen einer Knöchelverletzung passen, die er sich im Länderspiel am vergangenen Sonntag gegen Mexiko (2:0) zugezogen hatte.

Alves (32) hat seit der Heim-WM 2014 mit dem Halbfinal-Aus gegen den späteren Weltmeister Deutschland (1:7) nicht mehr für die Seleção gespielt. Brasilien startet am Sonntag gegen Peru ins Turnier. In der Gruppe C trifft die Mannschaft von Nationaltrainer Dunga außerdem auf Kolumbien und Venezuela. Neben Danilo, der ab Sommer für Real Madrid spielt, muss Brasilien in Chile verletzungsbedingt Luiz Gustavo (VfL Wolfsburg), Reals Außenverteidiger Marcelo und Torhüter Diego Alves vom FC Valencia ersetzen.