Florenz (SID) - Die italienischen Fußball-Nationalspieler Daniele De Rossi und Marco Verratti fallen für das EM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien am Freitag aus. AS-Rom-Mittelfeldspieler De Rossi verletzte sich am Donnerstag im Training. Der 22-jährige Verratti vom französischen Meister Paris Saint-Germain zog sich eine Wadenzerrung zu und verließ das Trainingslager der Azzurri in Coverciano bei Florenz. Dies teilte der italienische Fußballverband mit.