Christchurch (SID) - Die deutsche U20-Nationalmannschaft steuert bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Neuseeland weiter unbeirrt dem Minimalziel Halbfinale entgegen. Nach drei klaren Erfolgen in der Gruppenphase besiegte das Team von Trainer Frank Wormuth im Achtelfinale Afrika-Meister Nigeria mit 1:0 (1:0).

Den entscheidenden Treffer für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt erzielte der Bremer Levin Öztunali, Enkel von HSV-Ikone Uwe Seeler, bereits in der 19. Spielminute.

In der Runde der letzten Acht bekommt es Deutschland am Sonntag (14. Juni/3.00 Uhr/MESZ) mit Mali zu tun, das bereits am Mittwoch gegen Ghana mit 3:0 die Oberhand behielt. Deutschland gewann das Turnier bislang einmal (1981). Seit 1987 wartet der DFB auf einen Einzug in die Vorschlussrunde.