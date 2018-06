London (AFP) Nach Sexismus-Vorwürfen ist der britische Medizin-Nobelpreisträger Timothy Hunt von seiner Honorarprofessur am University College London (UCL) zurückgetreten. Dies teilte die Hochschule am Mittwochabend in einer Erklärung mit. Darin hieß es zugleich, die UCL sei "die erste englische Universität gewesen, die Studentinnen zu den gleichen Bedingungen aufnahm wie Studenten".

