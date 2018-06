Georgetown (AFP) Im Territorialkonflikt mit dem südamerikanischen Nachbarland Venezuela will sich Guyana an die Vereinten Nationen wenden. Außenminister Carl Greenidge sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP, er werde sich mit der Bitte um Vermittlung direkt an UN-Generalsekretär Ban Ki Moon wenden. Venezuela beansprucht das Gebiet von Esequibo, das rund zwei Drittel des Territoriums von Guyana ausmacht. Die frühere britische Kolonie im Norden Südamerikas ist 215.000 Quadratkilometer groß, was der Fläche Großbritanniens entspricht, und reich an Rohstoffen.

