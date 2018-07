Kiel (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Die Norddeutschen haben den brasilianischen Junioren-Nationalspieler Rogerio Moraes Ferreira nach einem Probetraining unter Vertrag genommen. Der 21 Jahre alte Kreisläufer erhält in Kiel einen Einjahresvertrag plus Option auf zwei weitere Spielzeiten. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

"Rogerio bringt unglaubliche körperliche Voraussetzungen mit und ist vielleicht das größte Talent auf seiner Position", sagte THW-Trainer Alfred Gislason über den 2,04 m großen Ferreira.