Washington (AFP) Im griechischen Schuldenstreit zeichnet sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) trotz der intensiven Verhandlungen keine baldige Einigung ab. "Es gibt noch immer wesentliche Differenzen in entscheidenden Punkten", sagte IWF-Sprecher Gerry Rice am Mittwoch in Washington. Bei den Gesprächen zwischen der griechischen Regierung und den internationalen Gläubigern sei in den vergangenen Tagen kein Fortschritt erzielt worden. "Wir sind noch weit von einer Einigung entfernt." Athen arbeite derzeit an neuen Reformvorschlägen.

