München (dpa) - Die Münchner Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der eine 46 Jahre alte Frau entführt und Lösegeld gefordert haben soll. Wie die Polizei mitteilte, gibt es bislang keine Hinweise, wo sich der mutmaßliche Täter aufhält. Eine Großfahndung sei bislang erfolglos geblieben. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, wurde die Frau eines leitenden Sparkassenmanagers am Morgen in ihrem Wohnhaus in Ottobrunn bei München mit einer Schusswaffe bedroht und gekidnappt. Auf einem Supermarktplatz habe sie aber flüchten können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.