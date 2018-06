Tel Aviv (AFP) Um den Verdacht auszuräumen, sein Unternehmen unterstütze einen Boykott Israels, ist der Generaldirektor des französischen Telekom-Konzerns Orange, Stéphane Richard, am Donnerstag in Israel eingetroffen. Richard landete am frühen Nachmittag in Tel Aviv, wie am Flughafen und im israelischen Außenministerium bestätigt wurde. Zwei Tage lang werde er Gespräche mit Regierungsvertretern führen und seine lokalen Mitarbeiter treffen, hieß es dazu von Firmenseite.

