Moskau (AFP) Nach einer einmonatigen Verlängerung im All sind drei Astronauten der Internationalen Raumstation (ISS) am Donnerstag auf die Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit der Italienerin Samantha Cristoforetti, dem Russen Anton Schkaplerow und dem US-Astronauten Terry Virts landete sicher in der kasachischen Steppe, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa und die russische Kontrollmission mitteilten. "Es war eine Rückkehr wie im Lehrbuch", sagte ein Kommentator der Nasa.

