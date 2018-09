Wiesbaden (dpa) - Fast für eine halbe Million Kinder wird inzwischen das umstrittene Betreuungsgeld ausgezahlt. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden dem Statistischen Bundesamt 455 321 laufende Bezüge gemeldet.

Das waren 68 838 mehr als im vierten Quartal 2014, wie die Statistiker am Donnerstag in Wiesbaden berichteten. Eine Aussage, wie viel Prozent der infrage kommenden Kinder das sind, ist laut Destatis nicht möglich.

Das Betreuungsgeld wird zu 95 Prozent an Mütter ausgezahlt. Je nach Bundesland ist die Geschlechterverteilung unterschiedlich: Berlin hat mit mehr als 9 Prozent den höchsten Anteil an männlichen Beziehern. Die Bezugsdauer ist in den neuen Ländern mit durchschnittlich 15,5 Monaten kürzer als in der alten Bundesrepublik, wo sie 20 Monate beträgt. 18 Prozent der Bezieher dieser staatlichen Leistung besaßen nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.

Seit August 2013 haben Eltern Anspruch auf Betreuungsgeld, wenn sie ihr Kind in keine öffentlich geförderte Tageseinrichtung geben.