London (AFP) Der Schauspieler Christopher Lee ist tot. Der vor allem als "Dracula" berühmt gewordene Brite starb am vergangenen Sonntag im Alter von 93 Jahren, wie eine Sprecherin der Bezirksverwaltung von Kensington und Chelsea im Südwesten Londons am Donnerstag sagte. Lee verstarb in einem Londoner Krankenhaus, wo er wegen einer Atemwegserkrankung behandelt wurde, wie die Zeitung "Daily Telegraph" berichtete. Die Familie habe aus privaten Gründen darum gebeten, die Todesnachricht erst jetzt zu verbreiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.