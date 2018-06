New York (AFP) Der 84-jährige Medienmogul Rupert Murdoch stellt die Weichen für seine Nachfolge an der Spitze von 21st Century Fox. Murdoch werde den Vorstandsvorsitz und damit die Verantwortung für das Tagesgeschäft an seinen 42-jährigen Sohn James übergeben, bestätigten am Donnerstag Vertreter des Konzerns einen Bericht des Finanznachrichtensenders CNBC. Der Wechsel soll noch in diesem Jahr oder Anfang 2016 erfolgen.

