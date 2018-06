Hannover (AFP) Die Löhne und Gehälter der rund 50.000 Beschäftigten in der deutschen Papierindustrie steigen in zwei Schritten um insgesamt 4,8 Prozent. Darauf einigten sich Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern nach Angaben der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie am Freitagabend in Darmstadt. Ab 1. Juli 2015 steigen die Löhne und Gehälter demnach um 2,4 Prozent, ab 1. September 2016 erfolgt eine weitere Erhöhung um 2,4 Prozent.

