Berlin (AFP) Im Machtkampf bei der AfD ist die Ko-Vorsitzende Frauke Petry mit dem Versuch gescheitert, auf eigene Faust einen kleinen Parteitag für Samstag einzuberufen. Die Landesvorsitzenden beschlossen am Freitag in einer Telefonkonferenz mehrheitlich, den Parteikonvent um eine Woche auf den 20. Juni zu verschieben, wie ein Parteisprecher mitteilte. Zwei Wochen später will die zerstrittene Partei dann nach bisheriger Planung auf einem Mitgliederparteitag eine neue Führung bestimmen.

