Stuttgart (AFP) Vor der Nationalen Konferenz der Bundesregierung zur Elektromobilität am Montag und Dienstag hat sich der Auto Club Europa (ACE) für eine stärkere Unterstützung von Elektroautos ausgesprochen. "Wenn die Bundesregierung die Elektromobilität in Deutschland vorantreiben will, muss sie jetzt konkrete Beschlüsse fassen und umfangreiche finanzielle Anreize schaffen", erklärte der ACE-Vorsitzende Stefan Heimlich am Freitag in Stuttgart. Neben Kaufprämien für Privatkunden und Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Gewerbekunden fordert der Club auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

