Berlin (AFP) Die Verständigung auf eine Verdoppelung der Bundesmittel für die Flüchtlingshilfe 2015 und die dauerhafte Beteiligung des Bundes an den Versorgungskosten ab 2016 sind in Ländern und Kommunen auf ein grundsätzlich positives Echo gestoßen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wertete die langfristige Beteiligungszusage des Bundes am Freitag als "Durchbruch". Allerdings wurde auch Kritik an einer zu geringen Höhe der Soforthilfe laut.

