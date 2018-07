Berlin (AFP) Den gut 20 Millionen Rentnern in Deutschland steht zur Jahresmitte eine spürbare Erhöhung ihrer Altersbezüge ins Haus. Der Bundesrat billigte am Freitag die Rentensteigerung zum 1. Juli um 2,1 Prozent im Westen und um 2,5 Prozent in den neuen Ländern.

