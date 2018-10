Düsseldorf (AFP) Bundesweit werden nach Einschätzung von Commerzbank-Chef Martin Blessing in den kommenden zehn Jahren tausende Bankfilialen schließen. "Im Moment haben wir über alle Bankengruppen hinweg - also Privatbanken, Volksbanken und Sparkassen - noch rund 35.000 Filialen in Deutschland", sagte Blessing der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). "Davon wird in den nächsten zehn Jahren nach meiner Überzeugung bis zu einem Drittel schließen."

