Berlin (AFP) Der frühere Geheimdienstchef Ernst Uhrlau hat vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags von frühen Hinweisen auf Spionageaktivitäten der USA gegen europäische Ziele berichtet. "Dass die USA sich für vieles und sehr viel mehr interessieren als die Bundesrepublik Deutschland, ist mir sehr wohl bewusst gewesen", sagte Uhrlau, der von 2005 bis 2011 an der Spitze des Bundesnachrichtendiensts (BND) stand, am Freitag in Berlin.

