Brüssel (AFP) Die Eurozone hat nach Angaben aus EU-Kreisen mit Beratungen über die Möglichkeit eines griechischen Staatsbankrotts begonnen. "Eine Pleite ist in der Diskussion, aber das ist nicht das gleiche wie ein Grexit", also ein Ausstieg Athens aus dem Euro, verlautete am Freitag aus den EU-Kreisen. Gläubiger und Mitgliedsstaaten befassten sich jetzt mit den Folgen, die es haben könnte, wenn Athen Ende des Monats seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF) nicht zurückzahlen würde, hieß es von einer zweiten Quelle.

