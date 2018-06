Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat am Freitag im Bundestag die umstrittene Vorratsdatenspeicherung gerechtfertigt. "Wir haben den Eingriff in die persönliche Freiheit auf ein Minimum begrenzt", sagte Maas in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Koalition. Zugleich werde den Strafverfolgungsbehörden ein zusätzliches Instrument in die Hand gegeben.

