Hamburg (AFP) In ihrem Anschlussbericht zur Affäre um die Manipulation des Liborzinses belastet die deutsche Finanzaufsicht Bafin einem "Spiegel"-Bericht zufolge mehrere aktuelle und frühere Top-Manager der Deutschen Bank. Darunter seien auch der derzeitige Ko-Chef Anshu Jain und sein Vorgänger Josef Ackermann, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab aus seiner Ausgabe. Es sei zwar kein Vorstandsmitglied direkt in die Zinsmanipulation verwickelt gewesen, es habe aber unter anderem "schwere Versäumnisse bei der Kontrolle von Geschäftsprozessen" gegeben.

