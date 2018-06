Kinshasa (AFP) Der belgische Sänger Stromae hat offenbar aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ein Konzert in Kinshasa abgesagt. Wie der Konzertveranstalter in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo am Freitag mitteilte, musste Stromae wegen eines "medizinischen Notfalls" nach Europa zurückkehren. Das Konzert am Samstag in Kinshasa müsse ausfallen, sagte Alain Yav vom Veranstalter Pygma. Stromae sei bereits seit Donnerstagmorgen wieder in Europa. Um welche medizinischen Probleme es sich handelte, sagte Yav nicht.

