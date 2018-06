Athen (dpa) – Eine Einigung Athens mit den Gläubigern ist nach Einschätzung der griechischen Regierung bis zur Tagung der Eurogruppe am kommenden Donnerstag möglich. "Es wird eine Einigung geben, weil eine Pleite Griechenland weder zugunsten von uns noch unseren Gläubigern wäre", sagte der griechische Staatsminister Alekos Flambouraris im Staatsfernsehen ERT. Flambouraris gilt als einer der engsten Berater des linken griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras. Die Eurogruppe berät am 18. Juni in Luxemburg erneut über die Finanzkrise.

