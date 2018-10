Lille (AFP) Im Zuhälterei-Prozess im nordfranzösischen Lille, wo das Urteil gegen Ex-IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn mit Spannung erwartet wird, hat das Gericht am Freitag eine erste Bewährungsstrafe verhängt. Der frühere PR-Verantwortliche des Luxushotels Carlton in Lille, René Kojfer, wurde zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte laut Anklage Prostituierte mit Geschäftsleuten, die Strauss-Kahn kannten, in Kontakt gebracht.

