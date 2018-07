Paris (AFP) Der Gründer der rechtsextremen Front National in Frankreich, Jean-Marie Le Pen, geht gerichtlich gegen die Suspendierung seiner Parteimitgliedschaft vor: Vor einem Gericht in Nanterre bei Paris fand am Freitag im Beisein des bald 87-Jährigen eine Verhandlung dazu statt. Das Urteil soll am 2. Juli verkündet werden. Die Parteiführung unter Le Pens Tochter Marine Le Pen beriet unterdessen in Paris über einen Entzug der Ehrenpräsidentschaft für den Parteigründer.

